Москва 12 января 2024, 15:40 Тысячу пятиэтажек расселят по реновации в Москве Собянин: построенное по реновации жилье позволит расселить тысячу домов в Москве Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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В Москве возвели достаточное количество «реновационных» новостроек, чтобы расселить тысячу ветхих жилых домов. Строительство проводят на всех площадках, в том числе и на месте снесенных пятиэтажек, сообщил информационный центр правительства столицы.

«Мы построили уже новые жилые дома под снос тысячи пятиэтажек. Так что все, что мы говорили, выполняем, график выполняем», — подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.

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Он уточнил, что строители начали возводить новостройки и на старых площадках, на которых раньше стояли старые дома.

Мэр назвал это второй волной, которая станет более масштабной.

«И так будет нарастать, нарастать каждый год, так, чтобы мы переселили около миллиона человек», — отметил он.

Глава города добавил, что по реновации удалось построить 304 жилых здания. Их общая площадь превысила четыре миллиона квадратных метров. Благодаря этому появилась возможность расселить тысячу старых пятиэтажек.

Для реновации подобрали более 600 площадок в почти 10 миллионов «квадратов».

В Коптеве также началось расселение жителей по реновации. Первой горожане заселят новостройку в 3-м Новомихалковском проезде, дом 8/1.