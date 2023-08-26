Москва 26 августа 2023, 18:55 Тысячный остановочный павильон создали в Москве в этом году Ликсутов: в Москве в 2023 году изготовили 1000-й остановочный павильон Фото: Telegram-канал дептранса Москвы

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В этом году в Москве создали тысячную остановку. Юбилейный павильон произвели на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе и планируют установить на Нагатинской набережной, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он уточнил, что остановочные павильоны на предприятии изготавливают из надежных ударопрочных российских материалов, защищающих от ветра, дождя и снега. До конца года сотрудники Сокольнического завода выпустят еще 1,3 тысячи таких павильонов.

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Современные остановочные павильоны в едином стиле устанавливают и в Подмосковье.

«На новых остановках размещены информационные лайтбоксы и удобные скамейки, а широкая крыша укрывает пассажиров от осадков», — отметил Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в скором времени станет на 400 электробусов больше. При этом все машины будут произведены в России. Более 100 электробусов уже курсируют по московским дорогам.

Семь автобусных маршрутов изменят расписание, благодаря чему пассажирам станет легче добираться до станций МЦД-3.