Москва 19 августа 2023, 13:04 Тверской бульвар превратили в многоуровневый сад для фестиваля «Цветочный джем» Многоуровневый сад разбили на Тверском бульваре в честь фестиваля «Цветочный джем»

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Многоуровневый сад с тремя тематическими зонами появился на Тверском бульваре. Как рассказали на сайте мэра Москвы, преображение одной из самых популярных прогулочных улиц столицы приурочили к фестивалю «Цветочный джем».

Сад вместил почти 13 тысяч живых растений в трех секциях — «Подводный мир», «Животные, насекомые и птицы» и «Цветущий город». Первая часть цветочной экспозиции выдержана в голубых тонах, фигурные клумбы посвящены морской тематике, с деревьев свешиваются медузы.

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«Цветущий город», оправдывая название, представит домики из множества цветущих весь сезон растений, яркие поляны с деревьями и даже паровоз с цветами внутри.

Сайт мэра и правительства Москвы Сайт мэра и правительства Москвы Сайт мэра и правительства Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

Часть экспозиции «Животные, насекомые и птицы» заполнили цветочными инсталляциями в виде овец, цапель и черепах, сот, заполненных яркими цветами, с вылетающим из них роем пчел, и небольших клумб с бабочками и стрекозами.

Весь сад на Тверском бульваре снабили удобными лавочками и качелями.

Ранее в честь фестиваля «Цветочный джем» «Лужники» украсили 33,8 тысячи растений.