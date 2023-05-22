Москва 22 мая 2023, 14:03 Турнир по бильярду «Сильные фигуры» прошел в Москве РИА «Новости»

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Первый международный турнир по бильярду «Сильные фигуры» прошел в Москве. В нем приняли участие участники Кубка мэра города, известные российские спортсмены, представители мэрии столицы и депутаты Государственной думы.

Организаторами турнира выступили оргкомитет международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» и Московский союз бильярдного спорта.

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В соревновании приняли участие первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков, председатель комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, аудитор Счетной палаты России Данил Шилков и другие любители русского бильярда.

Игра прошла в формате Pro-Am, каждая команда состояла из бильярдиста-любителя и профессионала.

В упорной борьбе в финальной партии победу со счетом 2:1 одержала команда Александра Жукова и Игоря Бахлина.

Второе место заняла команда заместителя директора ОАО «РЖД» Евгения Чаркина и Дианы Дарницкой, а тройку замкнула команда известного любителя бильярда Николая Харитонова и Александра Кузовкина.

В фестивале принимали участие спортсмены из России и Белоруссии. Самой юной участнице турнира Полине Башкатовой было 12 лет, а самому возрастному — Николаю Харитонову — 74 года.

Награды победителям и призерам фестиваля вручили организатор фестиваля «Сильные фигуры» Евгений Ковтун и двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.