04 августа 2023, 13:44
ТЦ «Наутилус» в центре Москвы выставили на торги
Торговый центр «Наутилус» на Никольской улице в центре Москвы продадут на аукционе
Торговый центр «Наутилус», расположенный на Никольской улице рядом со станцией метро «Лубянка» в Москве, выставили на продажу. Аукцион состоится 31 августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные электронной торговой площадки «Сбер-АСТ» и ГИС «Торги».
Торговый центр площадью почти 6,6 тысячи квадратных метров появился на месте пустыря, где ранее находилась часовня Пантелеимона Целителя, в 1999 году. Архитектуру сооружения тогда активно критиковали в СМИ.
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Начальная цена объекта составит 2,533 миллиарда рублей, а шаг аукциона установили на уровне 1%. Продавцом недвижимости выступит территориальное управление Росимущества по Москве.
Здание выставят на торги из-за долгов владельца. Его фактическим собственником назвали бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина, фигуранта уголовного дела о хищении почти 15 миллиардов рублей.
В период с 24 по 28 июля в Подмосковье выставили на торги 119 земельных участков и коммерческих помещений. Их предложили приобрести под любые цели.
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