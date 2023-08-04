Москва 04 августа 2023, 13:44 ТЦ «Наутилус» в центре Москвы выставили на торги Торговый центр «Наутилус» на Никольской улице в центре Москвы продадут на аукционе Cian.ru

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Торговый центр «Наутилус», расположенный на Никольской улице рядом со станцией метро «Лубянка» в Москве, выставили на продажу. Аукцион состоится 31 августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные электронной торговой площадки «Сбер-АСТ» и ГИС «Торги».

Торговый центр площадью почти 6,6 тысячи квадратных метров появился на месте пустыря, где ранее находилась часовня Пантелеимона Целителя, в 1999 году. Архитектуру сооружения тогда активно критиковали в СМИ.

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Начальная цена объекта составит 2,533 миллиарда рублей, а шаг аукциона установили на уровне 1%. Продавцом недвижимости выступит территориальное управление Росимущества по Москве.

Здание выставят на торги из-за долгов владельца. Его фактическим собственником назвали бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина, фигуранта уголовного дела о хищении почти 15 миллиардов рублей.

В период с 24 по 28 июля в Подмосковье выставили на торги 119 земельных участков и коммерческих помещений. Их предложили приобрести под любые цели.