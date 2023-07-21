Москва 21 июля 2023, 09:41 «Цветочный джем» начался в Москве Заммэра Сергунина: фестиваль «Цветочный джем» начался в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В этом году на фестивале «Цветочный джем» столицу украсит более сотни тысяч цветов и растений. О полюбившемся москвичам празднике ландшафтного искусства рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Специально к фестивалю в Москву привезли и высадили 35 тысяч однолетников, 45 тысяч многолетних растений, 15 тысяч злаков, пять тысяч кустарников, 30 деревьев и тысячу водных растений. Например, бассейны для кувшинок, бамбука, тростника и другой водной флоры расположились в саду на площади перед ЦУМом. А на Биржевой площади вообще разбили пресный водоем для цицаний, талий припудренных, кувшинок, камышей и рогоза.

Всего подготовлено 12 проектов. Среди них есть как новые, так и те, что особенно полюбились горожанам и туристам в предыдущие годы. В этом сезоне цветочные поля, арки, галерея с ротондой украсят в том числе площадку проведения Московского урбанистического форума в «Лужниках». Наталья Сергунина

Наряду с уже привычными для фестиваля площадками на карте «Цветочного джема» появились новые точки притяжения посетителей. Ландшафтный сад разбили возле памятника народному артисту СССР Олегу Табакову на Садовом кольце. Посвятили композиции мультфильму «Трое из Простоквашино», создав вокруг памятника кусочек подмосковного сада: на площадке высадили вишни и яблони, астры и лилии, кусты сирени и девичий виноград.

Цветы заполонили площадь перед зданием ТАСС, Тверской бульвар, Новую площадь, Никольскую улицу, Новый Арбат, территорию у Российской госбиблиотеки, Манежную площадь и переход к площади Революции. Насладиться флорой москвичи и туристы смогут до 10 сентября.

Ранее в столице анонсировали фестиваль в честь трехлетия проекта «Спортивные выходные».