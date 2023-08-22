Москва 22 августа 2023, 19:14 Цветной бульвар в центре Москвы благоустроили более чем на 90% Бирюков: благоустройство Цветного бульвара в центре Москвы выполнили на 90% Telegram-канал комплекса горхозяйства Москвы

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Специалисты выполнили работы по благоустройству на участках Цветного бульвара больше чем на 90%. Вскоре там высадят деревья, разобьют газон и обустроят свыше тысячи квадратных метров цветников, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Один из важных проектов благоустройства этого года — обновление участков Цветного бульвара. Ранее привели в порядок его центральную часть, в этом году работы проходят около одноименной станции метро и Московского цирка Никулина», — уточнил он.

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Заммэра отметил, что по проекту заменили покрытие тротуаров на гранитную плитку крупного формата и обновили автодорогу. Территорию рядом с входами в метро благоустроят и создадут парковки.

Кроме того, рабочие проложили кабельную канализацию, спрятав в нее провода. Установили фонари и уличные торшеры с энергоэффективными светильниками. В ближайшем времени специалисты поставят скамейки и обустроят велопарковки. Основные работы завершат к сентябрю.

Ранее в Москве начали благоустраивать пешеходную зону на Ладожской улице. Там высадят деревья, установят лавочки и заменят освещение.