Москва 06 сентября 2023, 17:34 Цветники обновили в Москве ко Дню города Заммэра Москвы Бирюков: в столице ко Дню города обновили цветники Фото: Telegram-канал комплекса горхозяйства Москвы

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В Москве активно готовятся к празднованию Дня города. Специалисты уже обновили цветники, а также прорыхлили землю, пропололи, убрали пожелтевшие соцветия и высадили дополнительную растительность, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Красивые, яркие цветники — важный элемент комфортной городской среды, ежегодно высаживаем в столице несколько десятков миллионов цветов. В этом году общая площадь клумб составила 880 тысяч квадратных метров, всего поэтапно высадили более 56 миллионов различных растений», — уточнил он.

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Заммэра перечислил локации с самыми большими и красивыми цветниками. Среди них — Манежная площадь, сквер у Большого театра, улица Новый Арбат, Кутузовский проспект и парк Победы на Поклонной горе.

Бирюков добавил, что на городских клумбах растут более 140 различных видов цветов, в том числе астильбы, астры, лилейники, хосты, шалфей, пеларгонии, ирисы и рудбекии. Поэтапная высадка растений позволяет цветникам не увядать до поздней осени.

Ранее москвичам сообщили, что рестораторы представят гастрономическую программу ко Дню города. Гостям предложат продегустировать пончики, кулебяки и старомосковскую солянку.