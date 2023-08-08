Москва 08 августа 2023, 10:37 ЦОДД попросил москвичей быть внимательнее за рулем из-за дождя ЦОДД Москвы призвал водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим из-за дождя РИА «Новости»

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ЦОДД Москвы попросил водителей быть внимательными из-за дождя, который идет в городе с утра вторника, 8 августа. Информация об этом появилась в Telegram-канале столичного дептранса.

По данным ведомства, заторы возможны на Третьем транспортном кольце в районе Хорошевской эстакады, Ярославском шоссе у Северянинского путепровода и МКАД в районе Киевского шоссе.

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Дептранс также предупредил, что вечером пробки достигнут шести баллов. Этому поспособствуют увеличение количества мелких ДТП из-за дождя и строительные работы на проезжей части.

Ранее москвичам пообещали небольшой дождь и до +27 градусов во вторник.