Москва 27 декабря 2023, 14:27 ЦОДД помог водителям в Москве свыше 41 тысячи раз за год Патруль ЦОДД оказал помощь водителям в Москве более 41 тысячи раз с начала года Natalya Loginova/Russian Look/globallookpress

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Дорожный патруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) пришел на помощь московским водителям более 41 тысячи раз с начала года. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

«В 2023 году мы приходили на выручку к московским водителям более 41 тысячи раз. 30 экипажей Дорожного патруля ЦОДД работали 24/7 без перерывов и выходных», — отметили в ведомстве.

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В дептрансе уточнили, что участникам ДТП помогли 18 623 раза. Их автомобили отбуксировали, а также посодействовали в оформлении европротокола и прикрыли от вторичных аварий.

Кроме того, 16 479 раз сотрудники ЦОДД помогли водителям с неисправностями автомобилей и 6178 раз регулировали движение на сложных перекрестках, во время аварий и городских праздников.

Дорожный патруль ЦОДД заработал в Москве в 2017 году. В этом году он стал победителем премии «Компания будущего».