Москва 28 июля 2023, 19:15 Цирковой фестиваль пройдет на Московском урбанфоруме в «Лужниках» Цирковой фестиваль «Улочки московские» состоится на Московском урбанфоруме в «Лужниках» Сайт мэра и правительства Москвы

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Московский урбанистический форум представит цирковой фестиваль «Улочки московские». Он будет проходить в «Лужниках» с 1 августа по 10 сентября, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Для гостей подготовили несколько номеров о Москве с яркими цирковыми представлениями. Музыкальные композиции расскажут об истории города и его жителей, а цирковые номера, сопряженные с популярными песнями, покажут жизнь москвичей разных профессий в разные эпохи.

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Зрителям шоу обещают полное погружение в атмосферу уютных улиц и больших и светлых проспектов с архитектурными объектами и достопримечательностями.

Фестивальная программа включает в себя номера воздушных гимнастов, аттракцион с медведями и собаками, акробатическую дорожку. Современные визуальные и звуковые эффекты придадут зрелищности представлениям, а атмосферная музыка передаст идею уникальности Москвы как города с величайшей историей.

Ранее специальную страницу парка «Зарядье» открыли на сайте Московского урбанистического форума. Пользователи смогут на ней следить за анонсами предстоящих событий и заранее на них регистрироваться.