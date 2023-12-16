Москва 16 декабря 2023, 10:18 Циклон отступил. В Москве 16 декабря будет небольшой снегопад Синоптик Леус: облачная погода и до минус 7 градусов будет в Москве 16 декабря Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Москва оказалась в тылу циклона, в столице ожидается облачная погода и небольшой снег. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня метеорологические условия в столице будет формировать тыловая часть ушедшего на северо-восток циклонического вихря», — написал он.

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Столбики термометров в Москве покажут -5…-7 градусов, ветер подует западный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление окажется выше нормы — 752 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье заметно потеплеет, температура воздуха составит 0…+2 градуса. Но пройдет мокрый снег, а дороги покроет гололедица.

Оттепель продержится в Москве почти всю следующую неделю. Выпавший снег полностью не растает, но значительно осядет. Пока еще столбики термометров показывают на три-четыре градуса ниже климатической нормы.