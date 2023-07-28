Москва 28 июля 2023, 18:27 Собянин рассказал о развитии цифровых сервисов в Москве Мэр Москвы Собянин: цифровые сервисы упростили для жителей столицы обращение к горслужбам Сайт мэра и правительства Москвы

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Благодаря цифровым сервисам жителям столицы стало проще и удобнее взаимодействовать с горслужбами. За последние шесть месяцев их избавили от необходимости собирать и нести в ведомства примерно 105 миллионов бумажных документов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Базовый регистр — система межведомственного взаимодействия, необходимая для предоставления госуслуг, — работает с 2011 года. В нем хранится более 400 видов документов — от записи ребенка в спортивную секцию до оформления лицензии для предпринимателей», — уточнил он.

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Глава города отметил, что в последнее время межведомственное взаимодействие особенно активно развивается в сферах оказания социальных услуг и ЖКХ.

Большинство услуг сейчас можно получить, заполнив заявление в электронном виде на сайте mos.ru. Все документы заносят в базовый регистр, доступ к которому есть у органов власти. Городские ведомства обмениваются информацией внутри него, поэтому отпадает необходимость отправлять справки и документы в разные инстанции.

Собянин добавил, что Москва лидирует на мировом уровне по объему городских цифровых сервисов. В 2022 году система mos.ru оказала 650 миллионов госуслуг.

Ранее москвичам рассказали о новом сервисе «Мой питомец» на mos.ru для владельцев домашних животных. Он поможет пользователям упростить уход за ними.