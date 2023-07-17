Москва 17 июля 2023, 12:34 Цифровизация строек в Москве снизила стоимость строительства на 10% Заммэра Москвы Бочкарев: цифровизация строек снизила стоимость строительства на 10% Сайт мэра и правительства Москвы

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Система автоматизации и управления строительными проектами, подобная Exon от компании «Гаскар Групп», сократила сроки согласования документов в пять раз, а также снизила стоимость возведения объектов на 10%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, систему из семь модулей начали применять на различных этапах строительства. Она повысила скорость и экономическую эффективность процесса.

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Гендиректор российской IT-компании «Гаскар Групп» Игорь Афанасьев заявил, что применение Exon позволило сохранять высокий темп строительства жилых домов по программе реновации, медицинских и спортивных объектов, а также сдавать объекты в срок и без увеличения сметы.

Он уточнил, что внедрение отечественной разработки можно осуществить в течение одного месяца на любом этапе строительства.

Ранее сообщалось, что миллионы «квадратов» жилой и соцнедвижимости возведут в 34 районах Москвы по КРТ.