Москва 25 июля 2023, 20:03 Церковь всех святых в Красносельском районе Москвы отреставрируют Мэр Собянин: Церковь всех святых в Красносельском районе отреставрируют Сайт мэра и правительства Москвы

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Власти выделили деньги на реставрационные работы в Церкви всех святых в Красносельском районе. Храм возвели по проекту архитектора Александра Никифорова в 1887–1891 годах. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

После научно-исследовательских работ специалисты приступили к детальному проекту реставрации. Эта церковь — составляющая архитектурного ансамбля древнейшей женской обители Москвы — Алексеевского монастыря, напомнил Собянин. Объект представляет собой однокупольное строение в два этажа с колокольней.

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В 1897 году рядом возвели богадельню, училище и кельи. Все три здания имеют статус объектов культурного наследия регионального значения.

В храме размещался уникальный белый мраморный иконостас в русско-византийском стиле. Живописью занимались иконописцы Троице-Сергиевой лавры. На протяжении 60 лет — до конца 1980-х — храмом владели светские учреждения, и многие элементы декора утратили.

Ранее заммэра Москвы Сергунина сообщила, что еще десять храмов отреставрируют за счет столичной субсидии. Благодаря программе привели в порядок 42 памятника архитектуры.