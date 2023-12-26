Москва 26 декабря 2023, 10:14 Церемония награждения лучших педагогов 2023 года прошла в Москве Мэр Москвы Собянин вручил городские награды столичным учителям Freepik

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Итоги Года педагога и наставника в России подвели в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин вручил учителям государственные и городские награды, сообщили в пресс-службе правительства.

«Вы прошли огромный путь, вложили много своей души, таланта. Это, я думаю, если не вся, то значительная часть вашей жизни. Вы, конечно, сделали свою работу достойно. Москва гордится вами. Я вам тоже очень благодарен», — сказал мэр.

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Глава города назвал современную учебную систему с ЕГЭ более сложной по сравнению с советской. По его словам, выпускникам нужно самостоятельно выбирать, куда им поступать, чтобы потом найти достойную работу. Сейчас учителя готовят школьников к самостоятельной жизни. Помогают адаптироваться в сегодняшних реалиях с интернетом и большим объемом образования.

«Вы блестяще справляетесь с огромным трудом, который на ваших плечах, той ответственностью, которая на ваших плечах. И безо всякого преувеличения вы лучшие не только в нашей стране, но и, могу с полной ответственностью сказать, одни из самых лучших в мире учителей», — подчеркнул он.

Система столичного образования насчитывает свыше 100 тысяч педагогов, которые принимают участие в учебно-воспитательном процессе. За 2022/2023 учебный год по должности «учитель» на первую квалификационную категорию аттестовали 2767 человек, на высшую квалификационную категорию — 6602 педагога.

Накануне состоялось награждение лауреатов XX премии Москвы в области медицины. В этом году на премию зарегистрировалось рекордное число научных коллективов — 98.