Москва 09 декабря 2022, 13:21 Цены на вторичное жилье в Москве снизились впервые за пять лет

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В Москве впервые за пять лет снизилась средняя цена на квадратный метр на вторичном рынке жилья. Об этом написали «Дни.ру» со ссылкой на incom.ru.

Теперь один квадратный метр стоит около 277 тысячи рублей. На долю таких лотов приходится около 27% от предложений.

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Эксперты по недвижимости уверяют, что в ближайшие месяцы роль покупателя на рынке только усилится. В сложившейся ситуации, когда ипотеки становятся дороже, а доходы у населения сокращаются, продавцы вынуждены будут снижать цены еще больше.

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