Москва 13 августа 2023, 18:08 Цены на новые квартиры в Москве возросли на 13,7% «Известия»: за год «квадрат» в квартирах с отделкой в Москве подорожал на 13,7% Фото: freepik.com

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В Москве за год значительно подскочила стоимость квадратного метра в квартирах с отделкой. Средневзвешенная цена увеличилась на 13,7% и составила 390,3 тысячи рублей, сообщили аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» «Известиям».

Средняя стоимость лота составила 18 миллионов рублей, что на 11,1% дороже, чем в 2022-м. Специалисты уточнили, что в комфорт-классе средневзвешенная цена одного «квадрата» с отделкой увеличилась на 9% и составила 300,8 тысячи рублей, а средний лот — 12,6 миллиона рублей. Это на 4% больше по сравнению с прошлым.

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В премиум-классе зафиксировали подорожание на 17,5%, до 1,1 миллиона рублей за квадратный метр, при этом стоимость лота подскочила на 39,6% и составила 138,2 миллиона рублей. В бизнес-классе средневзвешенная цена за «квадрат» с отделкой упал на 6,2% — до 482,1 тысячи рублей. Лот можно купить за 29,8 миллиона рублей, что дешевле прошлого года на 10,6%.

Самую дешевую квартиру с отделкой площадью 11 «квадратов» в комфорт-классе предложили за 3,6 миллиона рублей в Старом Крюкове. Наиболее дорогую можно купить в Кунцеве за 57,9 миллиона рублей. Речь идет о трехкомнатной квартире, площадь которой составила 126,1 квадратного метра.

Ранее риелтор предупредила о подорожании новостроек в Москве. Некоторые российские девелоперы до сих пор закупают стройматериалы за границей за валюту.