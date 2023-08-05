Москва 05 августа 2023, 15:19 Цены на квартиры в Москве поднялись за год на 10-15% «Известия»: средняя стоимость квартир в Москве выросла на 10-15% за год Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

За текущий год средняя цена квартир в Москве выросла на 10-15%. Такая тенденция связана с увеличением стоимости строительных материалов, сообщили на сайте «Известия» со ссылкой на участников рынка столичной недвижимости.

Согласно их данным, в Москве подорожали строительные блоки, пазогребневые плиты, утеплитель, плитка, линолеум, кабель, электроустановочные изделия. В связи с этим выросли цены и на квартиры в целом. Кроме этого, подорожал и цемент. В некоторых регионах он возрос на 30-40%.

Реклама

Некоторые специалисты отметили, что тенденция связана в том числе и с санкционным давлением. Прямые поставки прекратились, поэтому материалы теперь доставляют в обход, что также влияет на увеличение затрат.

Для того чтобы ситуация стабилизировалась, необходимо искать новые каналы закупок, вести встречные переговоры по контрактам, искать альтернативные, более доступные решения и компоненты.

Ранее сообщили, что вторичное жилье в Москве подорожало на 21%.