05 августа 2023, 15:19
Цены на квартиры в Москве поднялись за год на 10-15%
«Известия»: средняя стоимость квартир в Москве выросла на 10-15% за год
За текущий год средняя цена квартир в Москве выросла на 10-15%. Такая тенденция связана с увеличением стоимости строительных материалов, сообщили на сайте «Известия» со ссылкой на участников рынка столичной недвижимости.
Согласно их данным, в Москве подорожали строительные блоки, пазогребневые плиты, утеплитель, плитка, линолеум, кабель, электроустановочные изделия. В связи с этим выросли цены и на квартиры в целом. Кроме этого, подорожал и цемент. В некоторых регионах он возрос на 30-40%.
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Некоторые специалисты отметили, что тенденция связана в том числе и с санкционным давлением. Прямые поставки прекратились, поэтому материалы теперь доставляют в обход, что также влияет на увеличение затрат.
Для того чтобы ситуация стабилизировалась, необходимо искать новые каналы закупок, вести встречные переговоры по контрактам, искать альтернативные, более доступные решения и компоненты.
Ранее сообщили, что вторичное жилье в Москве подорожало на 21%.
Недвижимость
Москва 2023
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