15 мая 2023, 19:40
Цены на бензин в Москве замедлили рост после майских праздников
Стоимость бензина на московских АЗС перешла к умеренному росту после майских праздников
На московских автозаправках по итогам прошлой недели наблюдается умеренный рост розничных цен на бензин. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации (МТА).
С 10 по 15 мая стоимость Аи-92 в Москве в среднем увеличилась на семь копеек и достигла 48,21 рубля за литр. Аи-95 подорожал на шесть копеек — до 53,54 рубля за литр.
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Оба вида топлива подскочили в цене из-за выросшей стоимости на автозаправках «Газпром нефти» (MOEX: SIBN). Так, 92-й бензин подорожал на 50 копеек, до 48,08 рубля за литр, 95-й — на 53 копейки — до 53,15 рубля за литр.
Средняя розничная стоимость Аи-100 за тот же период поднялась на 13 копеек и составила 63,35 рубля за литр. Причиной стал рост цен на АЗС «Газпром нефти» — на 53 копейки, до 63,22 рубля за литр, и «НефтьМагистрали» — на рубль, до 63,49 рубля за литр.
Цены на дизельное топливо по итогам прошедших семи дней сохранилась на уровне 58,78 рубля за литр.
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