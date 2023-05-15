Москва 15 мая 2023, 19:40 Цены на бензин в Москве замедлили рост после майских праздников Стоимость бензина на московских АЗС перешла к умеренному росту после майских праздников РИА «Новости»

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На московских автозаправках по итогам прошлой недели наблюдается умеренный рост розничных цен на бензин. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации (МТА).

С 10 по 15 мая стоимость Аи-92 в Москве в среднем увеличилась на семь копеек и достигла 48,21 рубля за литр. Аи-95 подорожал на шесть копеек — до 53,54 рубля за литр.

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Оба вида топлива подскочили в цене из-за выросшей стоимости на автозаправках «Газпром нефти» (MOEX: SIBN). Так, 92-й бензин подорожал на 50 копеек, до 48,08 рубля за литр, 95-й — на 53 копейки — до 53,15 рубля за литр.

Средняя розничная стоимость Аи-100 за тот же период поднялась на 13 копеек и составила 63,35 рубля за литр. Причиной стал рост цен на АЗС «Газпром нефти» — на 53 копейки, до 63,22 рубля за литр, и «НефтьМагистрали» — на рубль, до 63,49 рубля за литр.

Цены на дизельное топливо по итогам прошедших семи дней сохранилась на уровне 58,78 рубля за литр.