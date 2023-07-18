Москва 18 июля 2023, 12:43 Центры услуг для бизнеса в Москве проконсультировали 11 тысяч предпринимателей с начала года Московские центры услуг для бизнеса провели 11 тысяч консультаций с начала года Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

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Центры услуг для бизнеса во флагманских офисах «Мои документы» провели более 11 тысяч консультаций для предпринимателей с начала года. Об этом рассказали на сайте мэра Москвы.

С помощью таких центров в столице появилось свыше 2,1 тысячи новых бизнес-проектов. Больше всего потенциальных и начинающих предпринимателей интересовали такие темы, как бухучет, налогообложение, регистрация ИП, обучение, стартапы и изменения в Едином госреестре индивидуальных предпринимателей.

За четыре месяца работы центра услуг для бизнеса на базе флагмана «Мои документы» на западе Москвы каждый шестой посетитель по итогам консультаций открыл бизнес. Алексей Фурсин Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Кроме того, центры услуг для бизнеса помогают реализовать национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что московский инвестиционный портал, помогающий узнать о мерах поддержки промышленности, налоговых режимах и льготах, посетили более 20 миллионов раз за девять лет существования платформы.