Москва 14 августа 2023, 19:48 Центры «Московского долголетия» открылись в еще 10 районах столицы Мэр Собянин: в 10 районах столицы открылись центры «Московского долголетия» Telegram-канал Сергея Собянина

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Еще в 10 районах столицы открыли центры «Московского долголетия». Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Как пояснил мэр Москвы, теперь центрами для самого разнообразного досуга пожилых москвичей — от оздоравливающих практик до клубов по интересам — обзавелись районы Перово, Останкинский, Восточное Измайлово, Ярославский, Царицыно, Бабушкинский, Академический, Щербинка, Крылатское и Сокол.

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«Таких центров уже около 100 в Москве, до конца года будет больше 120 — практически во всех районах города. Большинство москвичей старшего поколения смогут хорошо провести время, научиться чему-то новому, укрепить здоровье и пообщаться с друзьями недалеко от дома», — заявил Собянин.

Ранее глава города рассказал об открытии после капитального ремонта шести поликлиник в Бескудниковском, Косино-Ухтомском, Мещанском районах столицы, а также в Вешняках, Бирюлеве Восточном и Теплом Стане.