Москва 25 июня 2023, 15:52 Центробанк призвал финансовый сектор Москвы выйти на работу 26 июня Центробанк: объявленный выходным понедельник не коснется Московской биржи РИА «Новости»

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Задача организаций финансового сектора Москвы заключается в обеспечении и бесперебойности оказания услуг. Поэтому несмотря на объявленный властями столицы режим нерабочего дня в понедельник, 26 июня, компании должны выполнять свои ключевые функции. Такое распоряжение выпустил Центробанк в своем Telegram-канале.

Регулятор подчеркнул, что количество необходимых сотрудников для сохранения работы руководители финансовых организаций определят самостоятельно. Это решение касается кредитных и некредитных организаций, а также компаний, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке.

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«Рекомендуем финансовым организациям в вопросе исполнения обязательств по потребительским кредита жителями Москвы исходить из фактической возможности проведения платежа в понедельник, 26 июня», — подчеркнули в регуляторе.

Торги на Московской бирже пройдут по режиму обычного рабочего дня. Банк России также приступит к работе в своем графике и продолжит принимать финансовые отчеты без переноса сроков.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник, 26 июня, выходным после введения в городе режима контртеррористической операции для обеспечения безопасности

Глава столицы подчеркнул, что мера не коснется органов власти, предприятий непрерывного цикла и оборонно-промышленного комплекса.