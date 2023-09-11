Москва 11 сентября 2023, 10:47 Центризбирком высоко оценил качество выборов в Москве Зампред Центризбиркома России Булаев высоко оценил качество выборов в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве прошли выборы на пост мэра города. По предварительным данным, в них приняли участие свыше трех миллионов человек. Высокую явку оценил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев, сообщило АГН «Москва».

«Я думаю, что это плотная явка, на выборах мэра Москвы рекордная явка, это закономерный результат работы всего московского коллектива, и законодательной и исполнительной власти, и мэра», — подчеркнул он.

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Выборы проходили на протяжении трех дней: с 8 по 10 сентября. Избирательные участки работали с 08:00 до 20:00. Также голосование прошло и в онлайн-формате.

Центризбирком сообщил о победе действующего мэра Москвы Сергея Собянина на выборах мэра столицы с 76,38% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Леонид Зюганов, набравший 8,11% голосов. Тройку лидеров замкнул представитель ЛДПР Борис Чернышов (5,61%).