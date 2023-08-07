Москва 07 августа 2023, 17:57 Центр «Зотов» представит мастер-классы для детей на Московском урбанфоруме Центр «Зотов» разработал для Мосурбанфорума серию детских мастер-классов об архитектуре Сайт мэра и правительства Москвы

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Сотрудники центра «Зотов» подготовили для Московского урбанистического форума (МУФ) несколько детских мастер-классов об урбанистике и архитектуре. Бесплатные творческие занятия пройдут с 8 по 13 августа, сообщили в пресс-службе МУФ.

В зале «Луг» 8 августа в 18:00 состоится мастер-класс «Типографика. Буквы в полиграфии и городской среде». Детям расскажут об общении города с жителями при помощи вывесок и знаков.

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В этом же зале 9 августа в 12:00 пройдет второе занятие «Фотография и плакат в городской среде». Юные посетители смогут создать плакат — визитку города, который встречает туристов на вокзале или в аэропорту.

Там же 10 августа в 14:00 художник-живописец проведет урок о «Современной скульптуре в городской среде». Участники мастер-класса должны будут придумать и воплотить в жизнь макет для скульптуры, которая могла бы подойти для общественного пространства.

В «Заповедном посольстве» 12 августа в 14:30 проведут занятие на тему «Городское пространство. Воображаемые миры». А на следующий день в 14:30 там состоится мастер-класс «Тема времени в искусстве. Дизайн часовых циферблатов в городской среде».

Желающим принять участие в мероприятиях нужно заранее зарегистрироваться.

Ранее на МУФ около 3,5 тысячи человек узнали свой биологический возраст. Это стало возможным благодаря специальному экспресс-тесту.