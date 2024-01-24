Москва 24 января 2024, 17:32 Центр «Профессии будущего» провел встречу для московских школьников Ракова: со школьниками в Москве обсудили новый подход к программе профориентации Freepik

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В канун Дня студента инновационный кадровый центр «Профессии будущего» провел встречу московских школьников и учащихся колледжей. Участники поговорили о новом подходе к программе профориентации, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Программа вызвала большой интерес среди подростков и родителей. В ней поучаствовали уже 15 тысяч школьников. Мы стараемся дать учащемуся возможность примерить на себя потенциальные профессии», — отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Она уточнила, что недавно открывшийся центр «Профессии будущего» позволяет школьникам виртуально попробовать себя в разных специальностях или на площадке пообщаться с учащимися колледжей. Например, на сегодняшней встрече сверстники рассказали подросткам, какие возможности дает среднее профессиональное образование.

В конце прошлого года в Москве запустили программу профориентации для учеников девятых классов. Благодаря ей у детей появилась еще одна возможность выбрать профессию, которая в перспективе может стать наиболее востребованной. После профтестирования старшеклассникам легче понять, к чему у них больше способностей и, какую специальность можно получить в колледже.

В библиотеке «Московской электронной школы» («МЭШ») также подготовили более 1,6 миллиона материалов для комфортной учебы учеников. Уникальное собрание возникло благодаря столичным педагогам.