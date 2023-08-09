Москва 09 августа 2023, 11:47 Центр научных изысканий, исследований и разработок достроили в Москве Центр научных изысканий, исследований и разработок ввели в эксплуатацию в Зеленограде Фото: freepik.com

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В Зеленограде одобрили ввод в эксплуатацию Центра научных изысканий, исследований и разработок. Его возвели на улице Заводской, сообщил председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко.

«На территории города продолжает развиваться высокотехнологичное производство. В районе Крюково сдан промышленный комплекс, который включает в себя научный корпус, производственный цех для комплектации мебельной фурнитуры и гараж с автомойкой», — уточнил он.

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Войстратенко добавил, что это четырехэтажное здание в индустриальном стиле общей площадью примерно в восемь тысяч квадратных метров. В нем установлены панорамные окна, а облицовка выполнена светло-бежевыми фиброцементными плитами под кирпич. На благоустроенной прилегающей территории возвели гостевой паркинг, а также обустроили проезды и дорожки для пешеходов.

Здание предназначено для проведения исследований по проектированию и строительству. В его части расположатся мастерские, где будут ремонтировать мебель. Производственный цех оснащен помещениями для комплектации, упаковки и временного размещения фурнитуры.

Столичный комитет выдал все документы, позволяющие запустить производство.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах создания нескольких крупных инвестпроектов в ТиНАО. Там появится более 13 тысяч новых рабочих мест.