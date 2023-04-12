Москва 12 апреля 2023, 09:59 Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ поздравили с юбилеем с МКС Мэр Москвы Собянин: центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ открылся пять лет назад

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Пять лет назад на ВДНХ открылся центр «Космонавтика и авиация» — с тех пор его посетили более двух миллионов человек. В День космонавтики с борта МКС его поздравили с юбилеем космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Сохранить память о наших достижениях, воспитать новое поколение, развить и удержать интерес молодежи к космонавтике — это те важные цели, которые ставит перед собой центр», — отметили космонавты.

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Сейчас в нем представлено более 120 тысяч уникальных экспонатов летательной и космической техники. Посетители смогут увидеть более двух тысяч экспонатов, в числе которых образцы предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также редкие архивные документы, фото и видео.

«С момента возрождения космической экспозиции на ВДНХ центр „Космонавтика и авиация“ посетили больше двух миллионов москвичей и гостей столицы, проведено свыше 20 тысяч экскурсий», — написал Собянин.

Центр представляет собой главную выставку страны в этой сфере. Оттуда на МКС отправили флаги России, ВДНХ и самого центра «Космонавтика и авиация». Космонавты расписались на них и вернули их на Землю — скоро флаги станут новыми экспонатами.

В честь Дня космонавтики 12 апреля вход для посетителей будет свободным. Кроме того, гостей ждет праздничная программа.