12 апреля 2023, 09:59
Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ поздравили с юбилеем с МКС
Мэр Москвы Собянин: центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ открылся пять лет назад
Пять лет назад на ВДНХ открылся центр «Космонавтика и авиация» — с тех пор его посетили более двух миллионов человек. В День космонавтики с борта МКС его поздравили с юбилеем космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
«Сохранить память о наших достижениях, воспитать новое поколение, развить и удержать интерес молодежи к космонавтике — это те важные цели, которые ставит перед собой центр», — отметили космонавты.
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Сейчас в нем представлено более 120 тысяч уникальных экспонатов летательной и космической техники. Посетители смогут увидеть более двух тысяч экспонатов, в числе которых образцы предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также редкие архивные документы, фото и видео.
«С момента возрождения космической экспозиции на ВДНХ центр „Космонавтика и авиация“ посетили больше двух миллионов москвичей и гостей столицы, проведено свыше 20 тысяч экскурсий», — написал Собянин.
Центр представляет собой главную выставку страны в этой сфере. Оттуда на МКС отправили флаги России, ВДНХ и самого центра «Космонавтика и авиация». Космонавты расписались на них и вернули их на Землю — скоро флаги станут новыми экспонатами.
В честь Дня космонавтики 12 апреля вход для посетителей будет свободным. Кроме того, гостей ждет праздничная программа.
Роскосмос
Космос
Сергей Собянин
Москва 2023
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