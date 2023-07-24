Москва 24 июля 2023, 13:07 Центр инноваций и импортозамещения возведут в Новой Москве Мэр Москвы Собянин утвердил проект центра инноваций и импортозамещения в Воскресенском Сайт мэра и правительства Москвы

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В Воскресенском планируют возвести центр инноваций и импортозамещения, проект уже одобрили. Благодаря строительству появится 230 высокотехнологичных рабочих мест, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Комплекс предназначен для проведения научных исследований и разработок. Арендаторами площадок центра могут стать высокотехнологичные компании из таких отраслей, как электроника, автомобиле- и машиностроение, а также из IT-сектора», — отметил он.

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В пресс-службе мэрии уточнили, что это будет строение в три этажа, площадь которого составит примерно 14,5 тысячи квадратных метров. Здание возведут по программе стимулирования создания мест приложения труда. Оно появится в поселении Воскресенском на участке, расположенном между улицами Троицкой, Барышевская Роща, Руденко и Остафьевским шоссе.

Ранее жителям столицы сообщили о строительстве новой тематической игровой площадки «Канитель» в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Ее оснастят горками и батутами, а также разделят на зоны для детей разных возрастов.