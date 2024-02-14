Москва 14 февраля 2024, 14:07 Центр инноваций и импортозамещения построят в московском Алхимове Бочкарев рассказал о строительстве Центра инноваций в деревне Алхимово в Москве РИА «Новости»

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Центр инноваций и импортозамещения построят в поселении Рязановское в Новой Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

«Технологический центр будет состоять из двух комплексов», — отметил заммэра.

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По его словам, по адресу деревня Алхимово, улица Сосновая, дом 5, появятся четырехэтажное здание общей площадью 11,4 тысячи квадратных метров и трехэтажное площадью 11,7 тысячи квадратных метров.

В первом здании разместят шесть блоков для научных исследований и сопутствующие помещения — столовую, раздевалку, комнаты для отдыха. Во втором будут находиться технологические и административные помещения.

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов добавил, что оба здания выполнят в едином современном стиле. Фасады облицуют серыми и графитовыми панелями, а окна выделят ярко-желтыми рамами.

По проекту, разработанному компанией «МАПРО», окружающую территорию благоустроят. В комплексе откроют наземный паркинг на 48 мест.

В 2023 году Москва одобрила реализацию 38 проектов комплексного развития территорий. Общая площадь этих участков превысила 423 гектара.