Москва 18 июня 2023, 13:05 Центр ассистивных технологий появится на ВДНХ в Москве Первый в России центр ассистивных технологий откроют на ВДНХ в Москве в 2023 году Сайт мэра и правительства Москвы

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В новом центре ассистивных технологий «Феникс» разработчики продемонстрируют желающим технологии для инвалидов. Площадка станет подспорьем для повышения качества жизни людей с ОВЗ, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве функционируют свыше 120 стартапов, производящих больше 350 инновационных решений для помощи инвалидам. Все они смогут стать резидентами центра ассистивных технологий «Феникс», который откроют в 2023 году на ВДНХ.

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«Новое пространство площадью свыше 4,5 тысячи квадратных метров будет оборудовано всем необходимым для проведения мероприятий для бизнеса и города, отраслевых выставок и фестивалей для всех участников, в том числе для людей с ОВЗ», — рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Центр поделят на тематические зоны — шоурум, выставочный и конференц-залы, мастерские, коворкинг-зоны и офисы, а также оборудуют трассу для проведения спортивных мероприятий. Изобретатели смогут презентовать свои продукты в онлайн-каталоге ассистивных технологий «Цифровая витрина» и получать помощь экспертов по патентованию разработки, а также узнать о господдержке. У них будет возможность для размещения демонстрационных образцов продукции, для участия в столичных и федеральных профильных мероприятиях и проведения собственных. Разработчики ассистивных технологий присоединятся также к сообществу заказчиков.

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