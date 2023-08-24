Москва 24 августа 2023, 17:55 Центр ассистивных технологий открыли в Москве на ВДНХ Первый в России Центр ассистивных технологий «Феникс» открыли в Москве на ВДНХ Сайт мэра и правительства Москвы

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На ВДНХ в павильоне № 37 состоялось открытие первого в стране Центра ассистивных технологий «Феникс». Площадка объединила город, разработчиков и пользователей ассистивных инноваций — людей с ОВЗ, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Центр, площадь которого составила 4,5 тысячи квадратных метров, оснастили всем необходимым оборудованием. Там будут проводить деловые мероприятия, отраслевые выставки и фестивали, в том числе с участием инвалидов.

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Площадка поделена на тематические зоны: шоурум, выставочный и конференц-залы, мастерские, коворкинги и офисы. Кроме того, здесь обустроили трассу для тренировок и чемпионатов по кибатлетике — соревнований между пользователями протезами или на колясках с электроприводом в мастерстве владения и управления своими техническими средствами.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, в России работает уже свыше 200 компаний, разрабатывающих более 700 инновационных концепций для помощи людям с ОВЗ. Все они смогут стать резидентами центра и общими силами развивать рынок, а также повышать качество жизни горожан.

Открытие первого в России центра ассистивных технологий — знаковое событие для города. <…> В «Фениксе» разработчики смогут получать обратную связь от целевой аудитории и экспертов, возможность протестировать и усовершенствовать продукт, а также привлекать новых клиентов и партнеров. Алексей Фурсин

Ранее Москва одобрила 68 грантов на тестирование инноваций. Их общая сумма составила 114 миллионов рублей.