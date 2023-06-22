Эксклюзив 22 июня 2023, 19:46 Труп нашли после пожара в квартире на юге Москвы Источник «360»: пожарные обнаружили труп в сгоревшей квартире на юге Москвы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Тело погибшего обнаружили пожарные в сгоревшей квартире жилого дома в Сумском проезде на юге Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Собеседник подчеркнул, что труп находился в одной из трех комнат, где находился очаг возгорания. Общая площадь распространения огня составила 10 квадратных метров.

Реклама

По неподтвержденным данным, причиной смерти стал пожар. Окончательные выводы сделают криминалисты.