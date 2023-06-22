22 июня 2023, 19:46
Труп нашли после пожара в квартире на юге Москвы
Источник «360»: пожарные обнаружили труп в сгоревшей квартире на юге Москвы
Тело погибшего обнаружили пожарные в сгоревшей квартире жилого дома в Сумском проезде на юге Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.
Собеседник подчеркнул, что труп находился в одной из трех комнат, где находился очаг возгорания. Общая площадь распространения огня составила 10 квадратных метров.
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По неподтвержденным данным, причиной смерти стал пожар. Окончательные выводы сделают криминалисты.
Пожары
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