Москва 01 августа 2023, 18:13 Тропические ночи придут в Москву к выходным Синоптик Леус: плюс 30 градусов тепла и тропические ночи будут в столице к концу недели РИА «Новости»

Читать 360tv в

Тропические ночи и плюс 30 градусов тепла установятся в столице к концу недели. Об этом рассказал в Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

По данным специалиста, к концу рабочей недели в центр Европейской России придет антициклон. Он прекратит дожди и приведет к увеличению дневных температур.

Реклама

В пятницу ожидается +27…+29 градусов, а в субботу на московских термометрах можно будет увидеть первые +30 градусов в этом году.

В воскресенье и понедельник следующей недели погода будет жаркой и сухой. Температура продолжит расти до +31…+33 градусов.

С субботы в столицу придут тропические ночи. Температура будет близка к 20 градусам. Жаркая погода, по предварительным прогнозам, закончится во вторник на следующей неделе грозовыми ливнями.

Ранее врач Дмитрий Ким призвал россиян отказаться от алкоголя в сильную жару. Он может стать причиной расширения сосудов и повышения артериального давления.