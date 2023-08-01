01 августа 2023, 18:13
Тропические ночи придут в Москву к выходным
Синоптик Леус: плюс 30 градусов тепла и тропические ночи будут в столице к концу недели
Тропические ночи и плюс 30 градусов тепла установятся в столице к концу недели. Об этом рассказал в Telegram-канале синоптик Михаил Леус.
По данным специалиста, к концу рабочей недели в центр Европейской России придет антициклон. Он прекратит дожди и приведет к увеличению дневных температур.
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В пятницу ожидается +27…+29 градусов, а в субботу на московских термометрах можно будет увидеть первые +30 градусов в этом году.
В воскресенье и понедельник следующей недели погода будет жаркой и сухой. Температура продолжит расти до +31…+33 градусов.
С субботы в столицу придут тропические ночи. Температура будет близка к 20 градусам. Жаркая погода, по предварительным прогнозам, закончится во вторник на следующей неделе грозовыми ливнями.
Ранее врач Дмитрий Ким призвал россиян отказаться от алкоголя в сильную жару. Он может стать причиной расширения сосудов и повышения артериального давления.
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