Эксклюзив 07 июля 2023, 12:33 Тропическая ночь в Москве обновила температурный рекорд Ведущий специалист центра «Фобос» Котилевская: Москва пережила самую теплую ночь в истории РИАМО

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Ночь на 7 июля стала самой теплой за всю историю наблюдений в Москве. Ведущий специалист центра «Фобос» Алина Котилевская объяснила «360», почему многие синоптики назвали ее «тропической».

Последние пару дней жители столичного региона жаловались не столько на жаркую погоду, сколько на то, что было душно. Связано это с комбинацией теплого воздуха и высокой влажности, которая дает ощущение духоты. Алина Котилевская Ведущий специалист центра «Фобос»

Она уточнила, что этот эффект вызвал очень теплый тропический воздух, который пришел в центр европейской части России.

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По ее словам, прошедшей ночью было много облаков, которые препятствовали радиационному выхолаживанию после теплого дня.

Так, ночью по области преобладала температура от 18 до 21 градуса тепла. В Москве показатель был еще выше.

Любой город является островом тепла за счет большого количества машин, предприятий и зданий, которые отдают накопленное тепло в атмосферу. Алина Котилевская Ведущий специалист центра «Фобос»

Синоптик уточнила, что этой ночью в центре столицы зафиксировали минимальную температуру на уровне 22,8 градуса тепла.

Она добавила, что вечером 7 июля пройдет дождь, а температура начнет снижаться.

Облачность остается из-за высокой влажности и приближающегося атмосферного фронта. Факт, что будут дожди, грозы сегодня днем, предстоящей ночью, завтра днем. Фронт будет смещаться достаточно медленно, а за ним ветер повернется на север. Алина Котилевская Ведущий специалист центра «Фобос»

Синоптик пообещала, что в субботу, 8 июля, температура в Москве будет не выше 22 градусов тепла. Кроме того, столбик термометра будет держаться примерно на этой же отметке всю следующую неделю, возможны кратковременные дожди.

Ранее все городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидающейся в столице грозы. В городе может выпасть более 25 миллиметров осадков.