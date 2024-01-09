Москва 09 января 2024, 13:19 Троицкую линию метро в Москве достроят до конца 2028 года Бочкарев: Троицкую линию метро в Москве планируют достроить до конца 2028 года Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Читать 360tv в

Строительство всех 17 станций Троицкой линии метро в Москве планируется завершить до конца 2028 года. Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«В 2024 году планируется достроить 11 станций от „ЗИЛа“ до „Коммунарки“. До конца 2028 года будут завершены работы еще на шести станциях от „Сосенок“ до „Троицка“», — уточнил он.

Реклама

По его словам, линия соединит территории Новой Москвы и районы около Ленинского проспекта на юго-западе столицы. Ее длина составит 42 километра, что сделает ее самым длинным радиусом столичного метро.

Предполагается, что новая ветка уменьшит нагрузку на южные части Сокольнической и Калужско-Рижской линий метро, позволит снизить транспортную нагрузку на дорогах и улучшит экологическую обстановку.

Кроме того, до 2025 года на Замоскворецкой линии метро планируется заменить старые вагоны на современные составы.