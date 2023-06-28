28 июня 2023, 11:52
Трое детенышей появились на свет у пары капибар в Московском зоопарке
Трое детенышей родились у пары капибар Кузьмы и Малой из Московского зоопарка
В конце июня у пары капибар Кузьмы и Малой появилось трое детенышей, сообщили в Telegram-канале Московского зоопарка.
Это их второе потомство. Капибарята начинают вставать на ноги и питаться твердой пищей. Позже они научатся плавать.
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Их пол зоологи определят через два-три месяца. Сейчас они не тревожат потомство, чтобы семейство чувствовало себя комфортно.
В пресс-службе уточнили, что первого детеныша капибар в 2022 году передали в Екатеринбургский зоопарк.
Ранее Московский зоопарк опубликовал видео с родившимися щенками кустарниковых собак.
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