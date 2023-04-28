Москва 28 апреля 2023, 14:50 Триумфальную арку на Кутузовском проспекте промоют после зимы Заммэра Бирюков: В Москве на Кутузовском проспекте после зимы промоют Триумфальную арку РИА «Новости»

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Триумфальную арку на Кутузовском проспекте помоют после зимы.Этим займутся специалисты комплекса городского хозяйства, отметил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты промывают улицы, общественные пространства, инженерные сооружения, а также фасады зданий и памятники в рамках месячника по благоустройству.

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«В ночь с 28 на 29 апреля проведем промывку одной из самых известных столичных достопримечательностей — Триумфальной арки, посвященной победе в Отечественной войне 1812 года», — уточнил он.

Сперва памятник промоют водой, затем нейтральным моющим средством, а после — смоют пену при помощи аппаратов высокого давления.

Специалисты уделят особое внимание тем скульптурным композициям, которые имеют множество мелких деталей. Их будут чистить вручную, используя для этого мягкие кисти. Планируется, что на работу уйдет порядка шести часов, для нее понадобятся восемь человек.

До конца месяца коммунальные службы города должны промыть свыше 1,1 тысячи памятников и порядка двух тысяч инженерных сооружений.