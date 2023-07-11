Москва 11 июля 2023, 13:05 С начала года в Москве по реновации ввели 30 новостроек Заммэра Москвы Бочкарев: 30 новостроек по программе реновации ввели с начала года Сайт мэра и правительства Москвы

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С начала года в рамках городской программы реновации ввели в эксплуатацию 30 домов общей площадью около 530 тысяч квадратных метров. Москвичам стало доступно для переселения из старого фонда более 9,1 тысячи квартир, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, шесть новостроек появились на северо-востоке столицы, по пять — в Северном и Южном округах, четыре дома — на юго-востоке города, и три — на юго-западе.

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Кроме того, за первое полугодие 2023 года в столице выдали 60 разрешений на строительство домов общей площадью 2,3 миллиона квадратных метров.

Во время строительства многоквартирных домов Центр экспертиз будет проводить контрольно-надзорные мероприятия на каждом этапе, включая передачу объекта в эксплуатацию. В первом полугодии 2023 года учреждение провело 1664 работы по 166 экспертным заданиям. Специалисты выявили 586 нарушений, часть из которых позже устранили.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о сокращении срока оформления жилья по реновации в Москве.