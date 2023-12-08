Москва 08 декабря 2023, 19:05 Три жилых корпуса по реновации построят на северо-западе Москвы Загрутдинов: три дома по реновации введут в Северном Тушине в Москве в 2025 году Фото: фонд реновации

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Строительство дома из трех корпусов по программе реновации начали в районе Северное Тушино на северо-западе Москвы. Его введут в эксплуатацию в 2025 году. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Дом находится по адресу: улица Героев Панфиловцев, земельный участок 49.

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«Корпуса возводятся на месте четырех пятиэтажек, жители которых получили новые квартиры в том же районе. Сейчас ведется монтаж шпунтового ограждения», — уточнил Загрутдинов.

Фасад отделают панелями светло-серого цвета и светло-коричневым клинкером. На входных группах появится витражное остекление. Кроме того, под внутренним двором оборудуют одноэтажную парковку.

В здании построят 325 квартир, пять из которых оборудуют для маломобильных жильцов. На первом этаже откроют магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. Новостройку оснастят грузопассажирскими лифтами, системами охраны входа, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Во дворе дома обустроят детскую и спортивные площадки, а территорию вокруг озеленят.

Под заселение по программе реновации в Москве запланировали передать более 2,5 тысячи квартир. Таким образом, свыше семи тысяч жителей столицы получат ключи от нового жилья.