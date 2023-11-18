Москва 18 ноября 2023, 09:10 Три жилых корпуса по реновации начали возводить на западе Москвы Загрутдинов: в Филях-Давыдкове начали строить жилые корпуса по реновации Фото: Mos.ru/ds

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В Западном округе Москвы приступили к возведению трех жилых корпусов по программе реновации. Они будут разносекционными и переменной этажности, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время идет монтаж шпунтового ограждения и разработка котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году», — уточнил он.

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Новостройка появится в районе Фили-Давыдково на улице Кременчугская. Три корпуса соединит подземная парковка. Лицевую сторону зданий оформят керамогранитной плиткой. Фасады оснастят металлическими корзинами под кондиционеры.

В доме разместят 1224 квартиры, из них 401 однокомнатная, 587 — двухкомнатных, 235 — трехкомнатных и одна четырехкомнатная. Девять квартир адаптируют под нужды инвалидов. Все помещения сдадут с готовой отделкой по стандартам реновации.

Первые нежилые этажи займут вестибюль, лифты, помещения консьержа, кладовки и зона с почтовыми ящиками. В закрытом дворе проведут работы по благоустройству, а также построят детскую и спортивные площадки.

В Москве подобрали стартовые площадки, включенные в реновацию, общим размером в 10 миллионов квадратных метров. Это позволит ускорить реализацию самой программы.