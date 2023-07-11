Москва 11 июля 2023, 10:37 Три здания в историческом центре Москвы превратят в отели Комитет по туризму Москвы: три здания в историческом центре столицы превратят в отели Сайт мэра и правительства Москвы

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Комитет по туризму города Москвы сообщил о продолжении конкурса на заключение концессионного соглашения для создания гостиничной сети в центре и на западе столицы. Победители аукционов получат возможность арендовать здания по льготной ставке на 49 лет.

В рамках этого конкурса власти Москвы выставили на торги три здания в историческом центре столицы рядом с туристическими достопримечательностями. По условиям соглашения, инвестор осуществит реконструкцию объектов, оснастит новым оборудованием и мебелью, а также создаст гостиничную сеть не ниже трехзвездочной категории. Здания останутся собственностью города, а инвестор будет получать доход от эксплуатации.

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В первом здании площадью 1151 квадратных метров на Киевской улице комитет предложил открыть 60 номеров. Второе здание площадью 524 «квадрата», по адресу Брошевский переулок будет предназначено для гостиницы на 15 номеров. Третье здание площадью 507 квадратных метров в Большом Сухаревском переулке используют для создания отеля на 27 номеров.

Сроки реконструкции зданий после передачи их инвестору не превысят двух лет. Заявки на участие в аукционе можно подать до 27 июля.

Первое концессионное соглашение о создании гостиницы в Москве было подписано в феврале этого года. В соответствии с ним, в здании XIX века в Серебряническом переулке откроют отель площадью около 368 «квадратов».

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что загрузка столичных отелей превысила 80% в первые дни лета.