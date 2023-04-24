Москва 24 апреля 2023, 13:23 Три тысячи велопарковок нового типа оборудуют в Москве Заммэра Ликсутов: в Москве в 2023 году оборудуют три тысячи велопарковок нового типа Pxhere

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Три тысячи велопарковок нового типа оборудуют в Москве в 2023 году. Стойки со специальной накладкой, которая не позволяет царапать велосипед, появятся во всех столичных округах, отметил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Чтобы жителям было безопаснее и комфортнее пользоваться велосипедами и самокатами, мы установим три тысячи велопарковок нового типа со специальной накладкой от царапин, которые вмещают два велосипеда или четыре самоката: всего это места для шести тысяч велосипедов или 12 тысяч самокатов», — отметил он.

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Новые велопарковки появятся у станций метро, МЦК и МЦД — их уже установили в районе станций метро «Сокольники», «Парк Культуры», «Проспект Мира» и «ВДНХ». Кроме того, парковки для велосипедов и самокатов разместят возле причалов.

В этом сезоне москвичи смогут взять в прокат новые электровелосипеды, которые работают по бесстанционной модели. Чтобы завершить аренду, такой велосипед надо будет пристегнуть замком к городской велопарковке.