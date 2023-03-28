Москва 28 марта 2023, 15:08 Три развязки на МКАД реконструируют в 2024 году

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Реконструкцию трех развязок в рамках модернизации московской кольцевой автодороги планируют завершить уже в следующем году. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на сайт мэра столицы Сергея Собянина.

Отмечается, что на сегодняшний день работы по реконструкции завершены на 19 развязках с вылетными магистралями, всего планируется модернизировать 22 объекта.

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Как сообщило Utro.ru, также ведутся работы по устройству удобной навигации, которая будет предупреждать водителей об аварии впереди.