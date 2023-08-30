30 августа 2023, 16:19
Три площадки для съемок кино начали строить в Москве
Мэр Собянин: в Москве появится новый кинокластер с современными площадками
Три крупных площадки для съемок кино готовят в разных районах Москвы. Как рассказал в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин, в столице разрабатывают кинокластер мирового уровня.
Прямо сейчас в Москве строят две студийные площадки — на Киностудии имени Горького и на МЕТМАШе. Мэр столицы также рассказал, что в Троицком административном округе создают уникальный объект — Кинопарк Москино.
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«Это будет самая большая в мире площадка для съемок натурного кино — около 320 гектаров. Еще полгода назад здесь был заброшенный пустырь», — поделился Собянин.
По его словам, на территории Кинопарка оформят декорации Кремля XII века, улицы Москвы и других европейских городов разных эпох, средневековые постройки, а также павильоны с железнодорожным вокзалом и аэропортом и даже декорацию для вестерна.
Сейчас власти города разрабатывают цифровую площадку для кинематографистов, которая упростит согласование съемок в городе.
Ранее в столице прошла восьмая ежегодная общегородская акция «Ночь кино». Посетили ее в этом году более 54 тысяч человек.
Кино
Сергей Собянин
Москва 2023
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