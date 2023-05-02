02 мая 2023, 12:55
Три новых высотки на Краснопресненской набережной начнут заселять
Мосгосстройнадзор: высотки Capital Towers на Краснопресненской набережной разрешили сдать
Мосгосстройнадзор дал разрешение на ввод в эксплуатацию трех высотных зданий жилого комплекса Capital Towers на Краснопресненской набережной. Собственники смогут заселиться в 830 квартир, отметила председатель комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова.
«Проект реализован девелопером Capital Group по адресу: Краснопресненская набережная, дом 14А, корпус 1-3 (ЦАО). Комплекс Capital Towers разместился на площади 3,12 гектара. Общая площадь трех жилых домов и подземного пятиуровневого паркинга составляет почти 243 тысячи квадратных метров», — уточнила она.
Реклама
Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что здания расположены в пешей доступности до делового центра «Москва-Сити» и парка «Красная Пресня». Единовременно в строительстве принимали участие боле 2100 человек.
Высотки сделали в стиле минимализма. При этом жильцов ждет развитая инфраструктура: детский досуговый центр, фитнес-центр, кафе и рестораны, а также ТЦ. Предусмотрен и подземный паркинг: на пяти уровнях разместят 1306 машино-мест. Попасть на нужный этаж можно будет не выходя на улицу, а на всей территории парковки установят видеонаблюдение.
Строительство
Москва 2023
Реклама
Реклама