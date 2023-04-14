14 апреля 2023, 17:55
Три новые станции московского метро достроят до конца года
Мэр Собянин: участок метро от «Селигерской» до «Физтеха» достроят до конца 2023 года
Станции метро «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» на строящемся участке Люблинско-Дмитровской линии должны быть готовы до конца 2023 года. Такое поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин.
«После окончания строительства и ввода трех станций протяженность Люблинско-Дмитровской линии метро удвоится. Уже построено девять новых станций, сейчас идет строительство еще трех. Мы выйдем за МКАД и придем сюда, в район Северный», — написал он в своем Telegram-канале.
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Собянин отметил, что рядом с этими станциями живут более 50 тысяч человек — они получат метро в шаговой доступности. А всего «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» будут обеспечивать 500 тысяч москвичей и жителей Подмосковья.
Мэр города добавил, что перед открытием нужно благоустроить прилегающие к станциям территории и сделать пешеходные переходы. Добраться до этих станций можно будет и на транспорте — доступ к ним обеспечит новая автодорога, которую скоро построят.
Москва 2023
Метро Москвы
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