Москва 14 апреля 2023, 17:55 Три новые станции московского метро достроят до конца года Мэр Собянин: участок метро от «Селигерской» до «Физтеха» достроят до конца 2023 года Сайт мэра и правительства Москвы

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Станции метро «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» на строящемся участке Люблинско-Дмитровской линии должны быть готовы до конца 2023 года. Такое поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин.

«После окончания строительства и ввода трех станций протяженность Люблинско-Дмитровской линии метро удвоится. Уже построено девять новых станций, сейчас идет строительство еще трех. Мы выйдем за МКАД и придем сюда, в район Северный», — написал он в своем Telegram-канале.

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Собянин отметил, что рядом с этими станциями живут более 50 тысяч человек — они получат метро в шаговой доступности. А всего «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» будут обеспечивать 500 тысяч москвичей и жителей Подмосковья.

Мэр города добавил, что перед открытием нужно благоустроить прилегающие к станциям территории и сделать пешеходные переходы. Добраться до этих станций можно будет и на транспорте — доступ к ним обеспечит новая автодорога, которую скоро построят.