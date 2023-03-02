02 марта 2023, 15:06
Три новых поликлиники построят в Москве
Строительство трех новых современных поликлиник начнется в 2023 году в разных районах Москвы. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».
Медицинские учреждения будут возведены в районах Перово, Крюково и Некрасовка. Также в текущем году начнется строительство подстанции скорой помощи в районе Царицыно.
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Отмечается, что в 2023 году также планируется возведение 12 поликлиник и трех флагманских центров Филатовской и Боткинской больниц.
Здравоохранение
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