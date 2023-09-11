Москва 11 сентября 2023, 15:45 Три миллиона человек приняли участие в мероприятиях к 876-летию Москвы Собянин: День города в Москве собрал 3 млн гостей на разных площадках столицы Telegram мэра Москвы Сергея Собянина

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На выходных Москва отпраздновала 876-летие. В мероприятиях на разных площадках столицы приняли участие около трех миллионов горожан. Одним из главных событий стал концерт в «Лужниках», сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

Он уточнил, что праздник начался с поздравления президента России Владимира Путина в парке «Зарядье». Затем прошел концерт в «Лужниках» с участием звезд шоу-бизнеса. Также сразу три парада провел московский речной транспорт.

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Праздничные мероприятия прошли на площадках в Манеже и Гостином дворе. На ВДНХ и в 21 парке Москвы бесплатно работали аттракционы. На «Острове мечты» прошли детские мероприятия. В школах искусств организовали более 40 концертов.

Кроме этого, на протяжении двух дней работали штабы акции «Москва помогает». В них принимали гуманитарную помощь для служащих в зоне СВО.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал о работе служб коммунального хозяйства в столице на День города.