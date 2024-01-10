Москва 10 января 2024, 14:03 Три метромоста соединят БКЛ с электродепо «Аминьевское» в Москве Бочкарев: три метромоста возвели между электродепо «Аминьевское» и БКЛ в Москве Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Создавая электродепо «Аминьевское», строители возвели три метромоста. Они находятся на соединительных ветках с Большой кольцевой линией (БКЛ) метро, сообщил информационный центр столичного правительства.

«Мосты уже стали частью городского облика. В темное время суток их освещает архитектурная подсветка, создающая эффект светящейся линии», — рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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Он уточнил, что для отделки метромостов выбрали серый кварцевый оттенок. Пролетные бетонные балки оформили в бирюзовых тонах — в цвете Большой кольцевой линии метро.

Бочкарев отметил, что мосты построили в виде п-образной галереи из металлических конструкций, которые установили на железобетонные пролетные сооружения. Сверху объекты облицовали металлической кровлей, а по бокам — декоративными ламелями. Для строительства использовали только качественные материалы, которым не страшны любые погодные условия.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что новые метромосты стали частью соединительных линий между БКЛ и депо «Аминьевское».

Электродепо «Аминьевское» открыли 9 января 2024 года. Оно стало третьим депо на БКЛ и одним из самых крупных и технологически продвинутых в городе.